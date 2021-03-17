Путин призвал прокуроров разобраться с обманутыми дольщиками

https://static.news.ru/photo/6045e7c8-8721-11eb-8435-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков, а также разобраться с долгами застройщиков за предыдущие годы.

Нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию. И прошу вас заняться этим лично, — цитирует ТАСС Путина.

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент также отметил, что рассчитывает на жёсткую позицию прокуроров по вопросу восстановления и защиты прав обманутых дольщиков.

Прокурорам нужно отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем. Чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей, — подчеркнул Путин.

Как писал NEWS.ru, на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года из бюджета планируется выделить порядка 50 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Однако эти средства предусмотрены лишь для обеспечения жильём или денежной компенсацией приобретателей жилых помещений. Если человек вложился в нежилое помещение для того, чтобы открыть малый бизнес, или приобрёл апартаменты, то на него действие защитных норм не распространяется.

Николаев пообещал поднять вопрос о выплате компенсаций обманутым дольщикам, которые приобрели в недостроенном доме нежилые помещения или апартаменты. Он напомнил, что президент поставил задачу за три года эту проблему решить окончательно, чтобы такое понятие, как «обманутый дольщик», ушло навсегда.