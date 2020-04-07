Путин призвал принимать адекватные угрозе коронавируса решения

https://static.news.ru/photo/daa4b410-78d4-11ea-acd0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все принимаемые властями решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения COVID-19. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с инфекцией.

Он также отметил, что важно избегать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом и делать выводы, опираясь на позицию медиков, сообщает ТАСС.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли – 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели – примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин планирует в ближайшее время провести селекторное совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом. Темой мероприятия станет готовность регионов к борьбе с инфекцией.