Путин призвал не политизировать тему происхождения COVID

Президент Владимир Путин призвал отказаться от политизации темы происхождения COVID-19. Выступая на Восточном экономическом форуме, он предложил вести борьбу с пандемией совместными усилиями.

Ещё важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и её последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества, — сказал Путин.

По словам российского лидера, те, кто политизирует тему пандемии, допускают «катастрофические» ошибки. Он отметил, что основная часть вакцин от коронавируса производится в высокоразвитых странах и направляется на защиту их населения. При этом мало делается для защиты от инфекции всего человечества. Это плохо для самих этих стран, поскольку пока вакцинами защищён не весь мир, это бумерангом возвращается к ним.

В данном вопросе солидарность с Путиным выразил китайский лидер Си Цзиньпин. Он также высказался против политизации проблемы происхождения коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США с самого начала пандемии политизировали вопрос борьбы с коронавирусом, а в результате оказались мировым лидером по уровню заболеваемости. По его мнению, в Штатах задействуют разведку, чтобы провести расследование о происхождении коронавируса, при этом в Вашингтоне преследуют скрытую политическую цель. Он добавил, что всё это подрывает международное сотрудничество.