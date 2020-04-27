Путин присвоил звание «Герой Труда» Рошалю

https://static.news.ru/photo/fe71c732-889e-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присвоено звание «Герой Труда». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом, — говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание «Герой Труда» присваивается гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Сообщается, что Рошалю 27 апреля исполнилось 87 лет.

Также президент присвоил это звание директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

Как писал NEWS.ru, Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.