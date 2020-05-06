Путин предоставил работающим с COVID-19 врачам дополнительную страховку

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительной страховой гарантии медицинским работникам. Согласно документу, при смерти врача, работавшего с коронавирусом, выплата составит 2,7 млн рублей.
Также эта страховка покрывает труд среднего и младшего медперсонала и водителей скорой, говорится в тексте указа,
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин остался недоволен докладом министра труда Антона Котякова о мерах по поддержке работников социальных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Политик заявил, что не услышал ничего конкретного в докладе министра 6 мая.
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