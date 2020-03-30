https://static.news.ru/photo/eb84c774-7290-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть удалённую работу для сотрудников органов власти и гибкие графики для работающих на непрерывных производствах.

Здесь важно предусмотреть гибкие графики работы, по возможности перевести сотрудников на удалённый режим, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил о принципиальном значении слаженной работы властей всех уровней в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент также высказался за принятие всех необходимых мер для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом, «даже если некоторым они кажутся избыточными». Он подчеркнул, что действия властей всех уровней должны быть «обоснованными и профессиональными». Только так, по его мнению, «можно выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели».