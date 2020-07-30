Путин предложил вручать россиянам Конституцию при получении паспорта

https://static.news.ru/photo/132e76e6-d310-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин предложил вручать россиянам экземпляр Конституции РФ при получении ими паспорта. Он поручил кабмину рассмотреть соответствующий вопрос.

По мнению главы государства, Конституция должна выдаваться вместе с паспортом лицам, достигшим 14-летнего возраста, а также иностранцам, которые приобретают гражданство РФ, сообщается на сайте Кремля.

Представить доклад о рассмотрении инициативы правительство должно до 1 октября.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,9%. Поправки поддержали 77,9% из числа проголосовавших.

Поправки были разработаны в короткие сроки. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, социальные гарантии, особый статус русского языка и другие изменения.

Указ о внесении поправок в Конституцию был подписан 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин поручил кабмину проработать вопросы изменения действующего законодательства с учётом поправок, которые не были включены в Конституцию РФ. Свои предложения правительство должно представить до 15 декабря.