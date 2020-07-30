Путин предложил вручать россиянам Конституцию при получении паспорта

Президент Владимир Путин предложил вручать россиянам экземпляр Конституции РФ при получении ими паспорта. Он поручил кабмину рассмотреть соответствующий вопрос.
По мнению главы государства, Конституция должна выдаваться вместе с паспортом лицам, достигшим 14-летнего возраста, а также иностранцам, которые приобретают гражданство РФ,
Представить доклад о рассмотрении инициативы правительство должно до 1 октября.
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,9%. Поправки поддержали 77,9% из числа проголосовавших.
Поправки были разработаны в короткие сроки. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, социальные гарантии, особый статус русского языка и другие изменения.
Указ о внесении поправок в Конституцию был подписан 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин поручил кабмину проработать вопросы изменения действующего законодательства с учётом поправок, которые не были включены в Конституцию РФ. Свои предложения правительство должно представить до 15 декабря.
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