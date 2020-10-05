Путин предложил сохранить упрощённый режим продления документов

https://static.news.ru/photo/3ce4a868-071b-11eb-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что упрощённый порядок получения ряда справок и продления документов необходимо продлить как минимум до конца года.

Он напомнил, что ранее был принят целый ряд ключевых решений, связанных с дебюрократизацией всего процесса, важного для граждан в их текущей жизни.

Имеется в виду получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме, — многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года, — подчеркнул российский лидер во время встречи с учителями и студентами педагогических вузов.

По словам президента, он обязательно обсудит данный вопрос с правительством, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что новый законопроект Минфина позволяет налогоплательщикам — физическим лицам в упрощённом и ускоренном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты. Однако главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова предупреждает, что сумма в этом случае может оказаться существенно меньше той, на которую рассчитывали.