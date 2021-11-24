Путин предложил подумать о создании вакцины от COVID для детей от двух лет

Президент России Владимир Путин предложил обдумать вопрос создания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от двух лет. В пример он привёл Китай. При этом 24 ноября в России завершается регистрация препарата от коронавируса для подростков «Спутник М», он должен поступить в оборот в конце декабря.

Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так? — сказал Путин на совещании с членами правительства.

С ним согласилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, Владимир Владимирович, — ответила она.

Ранее Голикова сообщила, что 24 ноября Минздрав зарегистрирует вакцину «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. По её словам, препарат должен поступить в гражданский оборот до конца года. Вице-премьер отметила, что вакцинация несовершеннолетних от коронавируса будет проводиться при согласии родителей, а также самого подростка, если ему исполнилось 15 лет.

Третья фаза испытаний препарата «Спутник М» началась 11 ноября. Она проходит на базе 12 медучреждений Москвы. В исследовании участвуют три тысячи несовершеннолетних. Одна пятая участников в рамках испытаний получит плацебо, по окончании исследования их привьют настоящей вакциной. Препарат профилактики коронавируса для подростков представляет собой пятикратно разведённую вакцину «Спутник V», которой прививают взрослое население.