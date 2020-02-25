Президент Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян и предложил им войти в новый состав Общественной палаты.
Как
Также отмечается, что в задачи Общественной палаты будет входить общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, содействие в реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.
Как писал NEWS.ru, в марте Госдума проведёт второе чтение по законопроекту о конституционной реформе, которую президент Владимир Путин предложил в январском послании Федеральному собранию. По словам сенатора Андрея Клишаса, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен