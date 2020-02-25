https://static.news.ru/photo/87508f3a-57a2-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян и предложил им войти в новый состав Общественной палаты.

Как сообщается на сайте Кремля, эти граждане имеют особые заслуги перед государством и обществом. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для защиты интересов социальных групп.

Также отмечается, что в задачи Общественной палаты будет входить общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, содействие в реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

Как писал NEWS.ru, в марте Госдума проведёт второе чтение по законопроекту о конституционной реформе, которую президент Владимир Путин предложил в январском послании Федеральному собранию. По словам сенатора Андрея Клишаса, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.