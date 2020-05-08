https://static.news.ru/photo/0c6c69ca-91cb-11ea-bf6c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства обратился к гражданам после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Он отметил, что День Победы — это самый главный, самый дорогой праздник, который мы всегда отмечаем торжественно и всенародно. По словам Путина, его духовно-нравственное значение остаётся неизменно великим, пишет РИА Новости.

Наше отношение к нему — священно, это наша память и гордость, — сказал Путин.

Ранее президент отменил московский парад Победы и торжества в регионах из-за вспышки коронавируса в России. Лидер страны пообещал, что позднее юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно». По его словам, россияне увидят и военный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».