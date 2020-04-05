Путин поздравил с юбилеем Федеральный ядерный центр

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Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин заболел COVID-19. Об этом он сообщил журналистам.

Он сказал, что анализы подтвердили у него коронавирусную инфекцию. Говорили, если и будет положительный ответ, то в течение 72 часов. Они истекли в среду (1 апреля. — NEWS.ru). В итоге...