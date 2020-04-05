Путин поздравил с юбилеем Федеральный ядерный центр

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина. 5 марта ему исполняется 65 лет со дня образования.
За минувшие годы легендарный «РФЯЦ — ВНИИТФ» имени академика Забабахина внёс огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, в укрепление промышленного, оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности страны, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил, что в фонде были созданы передовые образцы вооружения благодаря труду учёных, рабочих и инженеров.
Как ранее писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин направил поздравление геологам и ветеранам отрасли. Их профессиональный праздник в России отмечается в первое воскресенье апреля.
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