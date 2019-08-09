https://static.news.ru/photo/ee0b89a2-bc19-11e9-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников московского аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня его открытия.

Он отметил вклад, который аэропорт внёс в развитие гражданской авиации и в укрепление авторитета страны как одного из признанных лидеров в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Ведущие российские и зарубежные компании выбрали Шереметьево в качестве аэропорта базирования и надёжного стратегического партнёра, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Шереметьево был открыт 11 августа 1959 года. Пассажиропоток по итогам 2018 года составил более 45 миллионов человек.

Как ранее писал News.ru, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина назван лучшей воздушной гаванью мира. Данный статус ему присвоила компания Stasher из Великобритании.