«Подумаешь, ерунда какая»: Путин пошутил о потерявшемся Михельсоне

https://static.news.ru/photo/9bb85bf6-37bc-11eb-8827-fa163e074e61_660.jpg Леонид Михельсон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пошутил над ситуацией, которая возникла 1 декабря во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли.

Перед началом встречи глава государства увидел, что находящееся рядом с ним кресло, где должен был сидеть глава совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, он опаздывал. В это же время у оператора, снимавшего совещание, пропал штатив.

У нас Михельсона нет, а у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона сначала найти надо, — цитируют «Вести» Путина.

Когда отсутствующий участник появился и занял место, президент снова пошутил.

Как начинать совещание? Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? — сказал российский лидер.

Когда эту проблему решили, встреча началась.

Интересные видео с участием главы России всегда вызывают ажиотаж в Сети. Ранее появился ролик, на котором видно, что, начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.

До этого интерес вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, писал NEWS.ru.