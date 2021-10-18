Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для туротрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли. Об этом говорится в документе, составленном по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Рассмотреть вопросы, касающиеся снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин продлил использование средств фонда персональной ответственности для выплат туристам за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Отмечается, что среди них — уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности, пролонгация отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров.

Компании будут платить ежегодные взносы в этот фонд в сокращённом размере — 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма, как это было в 2020 году. Перечислить средства разрешается до 15 апреля следующего года.