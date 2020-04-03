Путин поручил проработать вопрос о выплатах малообеспеченным семьям

https://static.news.ru/photo/8a7cd2f8-75b2-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ совместно с региональными властями проработают вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах страны ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин.

Поручение должны выполнить до 1 июня. Выплата будет положена малообеспеченным семьям при рождении третьего ребёнка и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста.

Кроме того, региональные власти обязаны провести мониторинг мер по сохранению доплат, которые получали педагоги до назначения им дополнительных выплат за классное руководство.

Регионы также обязаны будут «обеспечить своевременное осуществление соцвыплат гражданам РФ в рамках существующих мер государственной поддержки семей с детьми».

Поручения президента были опубликованы на сайте Кремля.