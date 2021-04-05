Путин поручил проанализировать цены в Дальневосточном регионе

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Разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем необходимо сократить, для этого следует проанализировать цены на продукты в регионе и принять соответствующие меры. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе, — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин должен отчитаться по выполнению поручения до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшее должностные лица субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Ранее NEWS.ru писал, что годовая инфляция в апреле в РФ составит 5,5%. В Росстате сообщили, что инфляция в стране стала ускоряться с июня 2020 года, когда были сняты основные коронавирусные ограничения. Рост цен на ряд продуктов и ослабевший рубль позволили инфляции разогнаться к концу февраля 2021 года до 5,7%.