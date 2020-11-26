Путин поручил правительству усовершенствовать регулирование удалёнки

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ усовершенствовать регулирование дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сотрудников и работодателей.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, — говорится в документе.

Согласно ему, это необходимо для минимизации расходов на организацию такого вида работы и недопущения её излишнего нормативного регулирования, передаёт ТАСС.

Законопроект об особенностях дистанционной работы был принят Госдумой на пленарном заседании 25 ноября в третьем чтении. Были приняты 16 поправок к редакции первого чтения, авторами выступили депутаты фракции «Единой России». Среди изменений — нормы об обязанности работодателей обеспечивать работников на удалённой работе необходимой техникой и оплачивать командировки. Также вводится ограничение максимального срока временного перевода на дистанционный формат работы: он не сможет превышать шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы, экс-боксёр и отец троих детей Николай Валуев признал, что дистанционный режим работы и учёбы экономит время, но для детей он категорически не подходит. Современным школьникам, по его словам, нужно как можно больше двигаться, а не сидеть всё время за компьютером.