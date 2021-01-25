Путин поручил АП разработать меры поддержки литераторов

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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить предложения по грантовой поддержке малотиражных издательств и литераторов.

Документ опубликован на сайте Кремля. Администрации президента поручено разработать меры поддержки «лиц, осуществляющих профессиональную литературную деятельность» путём назначения стипендий, предоставления грантов или присуждения премий. Также администрация президента должна доложить о поддержке издательств, «специализирующихся на издании общественно значимой малотиражной и малорентабельной литературы».

Ответственным за исполнение поручения назначен первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Путин ожидает доклад до 1 апреля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, президент РФ также поручил рассмотреть вопрос об изучении в российских школах наследия отечественного кинематографа. Практической реализацией этой инициативы займутся Министерство культуры и Минпросвещения. Историю советского и российского кино могут включить в общеобразовательную программу.