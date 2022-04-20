Путин пообещал создать благоприятные условия для работников IT-сферы

Российские власти планируют создать для сотрудников IT-сферы максимально благоприятные условия работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», передаёт ТАСС. Лидер российского государства пообещал рассмотреть предложение по дополнительным мерам поддержки, подготовленное совместно с командой одним из участников встречи.

Наша цель — создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова, — подчеркнул президент.

По словам одного из участников конференции, предложившего ввести дополнительные меры поддержки для россиян, работающих в сфере информационных технологий, уже принятые меры пока не распространяются на индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Глава российского государства подчеркнул, что этот вопрос не останется без внимания.

14 апреля Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

19 апреля российские IT-компании получили возможность оформлять отсрочку от армии для своих сотрудников с помощью заполнения формы на портале госуслуг. Действовать такая услуга будет до 1 мая, а решение об отсрочке будет рассматриваться призывной комиссией с 1 июня. В Минцифры отметили, что отсрочку претендуют мужчины в возрасте с 18 до 27 лет, имеющие гражданство РФ, получившие высшее образование в IT-сфере и работающие по трудовому договору полный рабочий день. При этом сотрудник должен работать в компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022-го.