Путин пообещал продолжить борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1ef58256-bae4-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коронавирусом в России будет продолжаться настойчиво и последовательно. Об том заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции, посвящённой открытию в ряде регионов новых медцентров Минобороны.

Лидер страны выразил уверенность, что новые медцентры помогут в дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также пообещал, что власти продолжат борьбу с вирусом, передаёт ТАСС.

Причём будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем всё, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан, — сказал Путин.

По данным на 30 июня, во всём мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тысяч умерли, выздоровели более 5,2 млн. На первом месте по числу заболевших находятся США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195. Россия занимает третью строчку — 647 849 случаев в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек.

За последние сутки в РФ выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. При этом из больниц были выписаны свыше 9 тысяч выздоровевших пациентов. Скончались за последние 24 часа 154 человека.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, в России на протяжении нескольких недель снижается количество случаев заражения коронавирусом. Она также предупредила, что ситуация может измениться к худшему, поэтому «надо быть очень внимательными», писал NEWS.ru.