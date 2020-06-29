Медики Москвы выявили 745 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/5c01e60e-baa7-11ea-9876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве зафиксировано 745 новых случаев заражения коронавируса. В столице по-прежнему фиксируется наибольшее число заражённых COVID-19. Общее количество инфицированных в городе с начала пандемии достигло 221 598 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выздоровели 2295 пациентов, скончались 35 человек.

В Подмосковье выявлен 301 заболевший коронавирусом, в Ханты-Мансийском автономном округе — 279 новых случаев. Также 276 случаев коронавируса за сутки отмечено в Свердловской области, 253 — в Санкт-Петербурге, 248 — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Наименьшее число случаев было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Калмыкии и Еврейской автономной области — по два.

По данным на 30 июня, во всём мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тысяч умерли, выздоровели более 5,2 млн. На первом месте по числу заболевших находятся США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195.

Россия занимает третью строчку — 647 849 случаев в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек.

Ранее китайские учёные выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным, писал NEWS.ru.