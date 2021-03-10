Путин понадеялся на ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/13aec288-81b6-11eb-b88c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами кабмина в режиме видеоконференции. Глава государства коснулся темы пандемии COVID-19.

Будем надеяться, что и вакцинация [от коронавирусной инфекции] пойдёт более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент также отметил, что власти РФ летом не будут удерживать граждан, желающих отдохнуть за рубежом. Президент добавил, что во многих популярных у российских туристов странах ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины. Препарат «Спутник V» центра Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, в настоящее время он получил регистрацию в общей сложности в 48 странах мира. Также в РФ разработаны и применяются препараты «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова. Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавируса станут регулярными в будущем, а вакцинироваться от инфекции людям придётся постоянно.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что в массовой вакцинации детей от COVID-19 нет необходимости.