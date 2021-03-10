Попова считает, что в массовой вакцинации детей от COVID нет необходимости

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В массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции нет необходимости. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, она объяснила, почему на данный момент дети не получают прививки от COVID-19. По её словам, они легко переносят болезнь.

Детей мы не прививаем, и нужды для массовой вакцинации нет. Дети переносят очень легко, иммунитет быстро вырабатывается даже при отсутствии симптомов, — сказала Попова.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины. Препарат «Спутник V» центра Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, в настоящее время он получил регистрацию в общей сложности в 48 странах мира. Также в РФ разработаны и применяются препараты «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что прививки от коронавируса станут регулярными в будущем, вакцинироваться от инфекции людям придётся постоянно. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.