Голикова сообщила о регулярности прививок от коронавируса в будущем

https://static.news.ru/photo/2c94ec32-8152-11eb-8548-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прививки от коронавируса станут регулярными в будущем, вакцинироваться от инфекции людям придётся постоянно. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова подтвердила, что маски в скором времени будут сняты, как только вакцинацию пройдут 60% населения. При этом надо будет строго соблюдать ограничительные меры, приводит слова вице-премьера ТАСС.

Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно, — сказала Голикова.

Она также заметила, что в мире нет пока достаточного опыта для определения того, сколько держится иммунная защита.

Почти такого же мнения придерживается телеведущий Александр Мясников. Теледоктор считает, что вакцинироваться в будущем придётся даже тем, у кого есть антитела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Данные собственных подсчётов, основанных на данных властей, экспертов и СМИ, публикует ТАСС.