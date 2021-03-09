Голикова сообщила о регулярности прививок от коронавируса в будущем

Прививки от коронавируса станут регулярными в будущем, вакцинироваться от инфекции людям придётся постоянно. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова подтвердила, что маски в скором времени будут сняты, как только вакцинацию пройдут 60% населения. При этом надо будет строго соблюдать ограничительные меры,
Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно, — сказала Голикова.
Она также заметила, что в мире нет пока достаточного опыта для определения того, сколько держится иммунная защита.
Почти такого же мнения придерживается телеведущий Александр Мясников. Теледоктор считает, что вакцинироваться в будущем придётся даже тем, у кого есть антитела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Данные собственных подсчётов, основанных на данных властей, экспертов и СМИ, публикует ТАСС.