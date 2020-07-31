Путин подписал закон о трёхдневном голосовании

https://static.news.ru/photo/bac1f1ee-d329-11ea-9a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, одна из статей которого разрешает проводить голосование несколько дней (не более трёх). Такое решение может принять избирательная комиссия в течение десяти дней со дня публикации решения о назначении выборов или референдумов.

Сроки подготовки и проведения плебисцита будут отсчитываться от последнего дня голосования. Также закон разрешает проводить процедуру на придомовых территориях или местах общего пользования. Подсчёт голосов будет проводиться сразу после закрытия участков в последний день.

Закон запрещает голосование по открепительным удостоверениям в случае его осуществления в течение нескольких дней. Также он регулирует порядок отзыва члена избирательной комиссии: для этого политическая партия должна направить представление об отзыве в орган, который назначил члена комиссии. При этом необходимо предложить другого кандидата на эту должность, иначе рассматривать отзыв не будут.

Соответствующий документ размещён на интернет-портале правовой информации. Его одобрили в Госдуме и Совете федерации.

Многодневное голосование и непривычные для этого места были впервые опробованы в России на плебисците по поправкам в Конституцию. С предложением распространить многодневное голосование на выборы разных уровней выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета, писал NEWS.ru.