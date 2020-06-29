Миронов не одобрил предложение об увеличении количества дней голосования

https://static.news.ru/photo/7b509c9e-baac-11ea-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Так он прокомментировал идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

По его словам, многодневное голосование по поправкам в конституцию является вынужденной мерой, связанной с пандемией коронавируса.

Надеюсь, что в будущем этого не потребуется, — отметил он.

Миронов пояснил, что в России голосование на выборах длится в течение одного дня из-за того, что это дорогостоящее мероприятие, и поэтому любое увеличение количества дней вызовет рост расходов бюджета.

Политик отметил, что традиционная форма хорошо себя зарекомендовала, так что объективной причины для изменения действующего порядка нет.

Ранее Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем. По её словам, голосование в таком виде удобно для граждан, а также способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия оценила явку россиян на голосование по поправкам в Конституцию позитивно. Она составила 37% при том, что в онлайн-голосовании — 85%. Участие в плебисците приняли 40 млн человек.