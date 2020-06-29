Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

https://static.news.ru/photo/5d05f450-ba02-11ea-8471-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, голосование в таком виде удобно для граждан, а также способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Кстати, такая практика уже используется в целом ряде государств, и надо подумать можно ли нам тоже и впредь использовать эту возможность, — сказала спикер во время голосования на одном из участков в Санкт-Петербурге.

Матвиенко похвалила организацию процесса голосования, отметив, что всё сделано для обеспечения максимальной легитимности и чистоты процедуры волеизъявления граждан.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова получила от избирателей около 400 жалоб на голосование по поправкам. Часть из них касаются связаны с принуждением к участию в избирательном процессе или «настоятельных рекомендациях» голосовать онлайн.