Путин подписал закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, правительство будет регулировать порядок работы госсистемы и утверждать, какие данные для каких случаев могут использоваться.

Изменения коснутся закона «Об информации, информационных технологиях и связи». В тексте документа поясняется, что будет осуществлён перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

Как пишет «Российская газета», единая биометрическая система повысит доступность услуг для граждан в более удобном и оперативном формате. Подавать свои данные они смогут добровольно, это не будет обязательным.

Государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Биометрические образцы граждане России смогут сдавать удалённо, с помощью своей учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что в 2022 году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в единую биометрическую систему, которую станет администрировать Минцифры. При этом сами банки и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных. Отмечается, что единая биометрическая система не пользуется особой популярностью — за три года её существования там зарегистрировано около 216 тысяч пользователей. Представители банков полагают, что запуск новых сценариев применения биометрической системы повысит интерес клиентов, расширив количество оформляемых дистанционно банковских продуктов и услуг. А менее значимые игроки рынка смогут побороться за клиентов в более конкурентной среде.

Как отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, единственной проблемой может стать дублирование данных одного человека при слиянии баз: биометрия, сделанная одним человеком для двух разных банков, будет существовать как данные двух разных людей. Что делать в таком случае, пока неясно.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы без посещения государственных органов. Единая биометрическая система приобретёт статус государственной информационной системы.