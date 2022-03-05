Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках нацгвардии, а также членов их семей. Также президент подписал указ о дополнительной выплате в 5 миллионов рублей семьям военных России, погибших в ходе операции по защите Донбасса, сообщили в Кремле.

Семьям военных и росгвардейцев России, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса или в Сирии, дополнительно выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения предусмотрена выплата в размере трёх миллионов рублей, — говорится в документе на сайте Кремля.

Помимо этого, главой государства был упрощён въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины. А кабмин РФ внёс в постановление о предоставлении временного убежища в РФ в упрощённом порядке гражданам ЛНР и ДНР.

Большинство россиян доверяют собственной армии. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такую точку зрения ранее высказали 84% опрошенных. Лишь 10% населения скорее не доверяет военнослужащим РФ. При этом 70% жителей страны верит, что спецоперация России по денацификации Украины для российских войск скорее проходит успешно. Неуспешной ее назвали лишь 14%, ещё 16% опрошенных затруднились дать оценку, говорится на сайте ВЦИОМа.