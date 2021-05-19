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Путин поддержал идею сдвинуть перепись населения

15:48, 19 мая 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею «Единой России» перенести перепись населения на октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что всероссийская перепись населения может быть перенесена на октябрь. С такой инициативой выступил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он попросил президента Владимира Путина учесть факторы, которые могут повлиять это мероприятие. Перепись, запланированная на август-сентябрь, пересекается с избирательной кампанией в Госдуму, которая начнётся в июне.

В Росстате пояснили, что в сентябре сохраняются наиболее комфортные условия для переписчиков. Кроме того, в это время не отмечается роста простудных заболеваний. Предварительные данные переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обработки информации.

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