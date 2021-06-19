Путин рассказал, кто возглавит список «Единой России» на выборах

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Президент Владимир Путин перечислил пятерых человек, которое могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. Такое заявление он сделал в ходе съезда партии, который транслирует телеканал «Россия 24».

По его словам, список могут возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова, главный врач больницы в Комунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

При этом он не назвал председателя партии Дмитрия Медведева, который был единственным в федеральном списке ЕР на предыдущих выборах.