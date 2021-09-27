Путин перечислил главных врагов России

Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре являются главными врагами России. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе онлайн-совещания с правительством. Он призвал кабмин работать ещё более напряжённо и результативно, передаёт ТАСС.

Вот, кто наш главный противник, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, — сказал глава государства.

Путин отметил, что в России ещё есть над чем работать. Он призвал вице-премьеров настроить свои команды на грамотное, оперативное и эффективное выполнение задач по всем направлениям в кабмине и ведомствах.

Президент подчеркнул, что важна как реализация фундаментальных задач, так и повседневная работа правительства. Он добавил, что рассчитывает на активную и результативную деятельность кабмина.

Ранее Путин назвал основные задачи Госдумы нового созыва. В их числе снижение уровня бедности до минимального, повышение уровня здравоохранения и образования. Он также призвал лидеров партий выполнять предвыборные обещания.