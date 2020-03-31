https://static.news.ru/photo/f0ab7656-7355-11ea-a4ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год. Она пока не обнародована, но согласно прошлогодней декларации, Путин в 2018 году заработал порядка 8,6 млн рублей.

Да, в соответствии с законом, — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, отчитался ли президент о своих прошлогодних доходах.

Ранее Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также подали соответствующие декларации. Они будут опубликованы после проверки — через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Как писал NEWS.ru, чиновник Министерства спорта РФ был уволен за то, что не указал в декларации о доходах и имуществе дорогую квартиру, которую купила его жена. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Уволенный чиновник работал первым заместителем директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта». Надзорное ведомство установило, что он скрыл сведения об имуществе в декларации 2017 года, а стоимость приобретённой женой чиновника квартиры в Москве значительно превышает заявленный доход семьи за 2014–2016 годы.