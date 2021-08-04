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Михаил Щипанов
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Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией и разрешил МИД подписать его.
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Защита намерена обжаловать решение российского суда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также признан властями РФ иноагентом) экстремистской организацией вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал адвокат Иван Павлов перед зданием суда, передаёт РИА Новости.
Он сообщил, что на текущем процессе сторона обвинения, как и сторона защиты, предоставила те же доказательства, что и в суде предыдущей инстанции.
Никаких новых доказательств ни нашими оппонентами, ни нами...
Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией