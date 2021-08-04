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Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

18:04, 04 августа 2021
Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией Владимир Путин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией и разрешил МИД подписать его.

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