Общество

Путин обратится к выпускникам школ 27 июня

13:32, 26 июня 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к выпускникам школ с напутственной речью в субботу, 27 июня. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обращение пройдёт в формате видеоконференции.

Это будет видеообращение, традиционное, которое президент запишет, — цитирует ТАСС Пескова.

27 июня в онлайн-формате пройдёт общефедеральный «Выпускной-2020» для завершивших обучение школьников из всех регионов России. Планируется, что выпускников поздравят педагоги, ректоры, министры, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».

Как писал NEWS.ru, очные выпускные вечера решено провести в 12 регионах России, ещё 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что некоторые регионы уже провели такие торжества, а в ряде случаев там, где всё-таки решено собраться вместе, праздник прощания со школой был перенесён на август.

В целях защиты здоровья во время пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения ранее рекомендовало субъектам провести торжества в режиме онлайн. Очные мероприятия разрешили только в регионах, вышедших на третий этап снятия ограничений, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

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