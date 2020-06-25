Путин обратится к выпускникам школ 27 июня

https://static.news.ru/photo/8f012466-b79b-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к выпускникам школ с напутственной речью в субботу, 27 июня. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обращение пройдёт в формате видеоконференции.

Это будет видеообращение, традиционное, которое президент запишет, — цитирует ТАСС Пескова.

27 июня в онлайн-формате пройдёт общефедеральный «Выпускной-2020» для завершивших обучение школьников из всех регионов России. Планируется, что выпускников поздравят педагоги, ректоры, министры, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».

Как писал NEWS.ru, очные выпускные вечера решено провести в 12 регионах России, ещё 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что некоторые регионы уже провели такие торжества, а в ряде случаев там, где всё-таки решено собраться вместе, праздник прощания со школой был перенесён на август.