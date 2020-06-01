Путин обещал подумать о награде для тех, кто помогает многодетным семьям

https://static.news.ru/photo/c4f3a78c-43b1-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин пообещал подумать над учреждением государственной награды для тех, кто помогает многодетным семьям. Так он отреагировал на шуточную просьбу главы такой семьи из Алтайского края «придумать награду для соседей многодетных семей».

Диалог прозвучал во время встречи с награждёнными орденом «Родительская слава».

Они [соседи] столько от нас терпят! Мы кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем... Для нас это радость, а им грустно от этого, — рассказал мужчина.

В ответ глава государства отметил, что это «не такое уж и шутейное предложение», передаёт ТАСС.

Некая награда нужна не только соседям, но всем, кто оказывается рядом — «за терпение, понимание и поддержку», высказал мнение российский лидер.

За терпение, за поддержку, за понимание — это имеет значение и смысл для того, чтобы наше общество соответствующим образом благородно, с пониманием, с поддержкой относилось к таким людям, как вы, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, президент также предложил внести ещё ряд поправок в Конституцию. По его словам, в тексте основного закона необходимо закрепить заботу о подрастающем поколении. Она, уверен политик, должна стать безусловным приоритетом России.