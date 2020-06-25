Путин обещал обсудить возможность поиска пропавших людей по геолокации

https://static.news.ru/photo/2860b06c-b6e4-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Использование геолокации мобильного телефона для поиска пропавшего человека сейчас работает неточно. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ пообещал проработать этот вопрос.

Что касается... определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернёмся к этому вопросу и поработаем, — цитирует его ТАСС.

Путин заявил об этом после того, как директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев рассказал, что ежегодно десятки тысяч людей пропадают, при этом у них с собой находится мобильный телефон. И если летом их ещё находят, то зимой практически нет шансов.

По словам Сергеева, в системе «112» соответствующая возможность есть, но «это работает очень неточно, нужны новые меры». Он напомнил, что Путин уже давал поручение решить этот вопрос и даже закон об этом в Госдуме прошёл первое чтение, но меры до сих пор не реализованы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» получат в помощь технологию «Beeline AI — Поиск людей», в основе которой лежит использование нейросетей. За её создание ответственна компания «Билайн». Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поиска пропавших людей.