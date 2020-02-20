https://static.news.ru/photo/d29073ee-53d7-11ea-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не обсуждал на заседании коллегии ФСБ уголовные дела «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация) и сообщества «Новое величие». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, это не затрагивалось в ходе обсуждения, — заявил Песков на вопрос журналистов.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. Следствие установило, что 11 членов организации планировали «дестабилизировать обстановку в стране». Задержанные увлекались страйкболом и проводили тренировки в лесу.

Обвинение утверждало, что организация была разделена на ячейки, функционировавшие в Санкт-Петербурге, Пензе и Москве. Обвиняемые заявляли, что это были лишь названия страйкбольных команд. Фигуранты уголовного дела, их родственники и адвокаты утверждают, что показания были получены под жестокими пытками.

10 февраля семь обвиняемых получили сроки от шести до 18 лет колонии, общий срок составляет 86 лет. Уголовное дело ещё двоих фигурантов «Сети» не дошло до суда.

В поддержку осуждённых выступили более 120 российских врачей, кинематографисты и журналисты. Они требуют разобраться в ситуации, отменить или пересмотреть приговор. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сроки, к которым приговорили осуждённых, являются «явно завышенными». Он назвал обвинения необоснованными. Зюганов подчеркнул, что не нужно видеть в каждой молодёжной группе «заговорщиков», которые хотят «свергнуть строй».

Участники сообщества «Новое величие» были арестованы в Москве в марте 2018 года. Следствие утверждает, что фигуранты хотели совершить в стране государственный переворот. Обвиняемые заявляют, что просто собирались в кафе и обсуждали политическую ситуацию в стране, а идею создания организации им подсказали сотрудники ФСБ.

В поддержку «Нового величия» проходили пикеты и митинги в Москве, Петербурге и других городах.