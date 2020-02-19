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Более 120 российских врачей подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация). В частности, они требуют отмены приговора и его пересмотра.

Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками, — говорится в обращении дерматолога Анастасии Угрюмовой в Facebook.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от 6 до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские учёные, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокаты оставшихся осуждённых по делу «Сети» (организация запрещена в РФ), получивших в общей сложности 86 лет колонии, обжаловали приговоры своих подзащитных.