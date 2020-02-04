4 февраля Люблинский суд продолжает рассматривать дело «Нового величия» — организации, участников которой обвиняют в экстремизме. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 статьи 282.1 УК).

В мае 2019 года в Люблинском суде дело «Нового величия» начали рассматривать по существу. На данный момент свои доказательства продолжает представлять сторона защиты. Во время последнего заседания гособвинение настаивало на переходе от стадии представления доказательств к стадии дополнений, однако суд в этом отказал.