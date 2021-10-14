Путин назвал традиционные семейные ценности опорой России

Традиционные ценности в России вызывают споры и критику в адрес страны, но они являются важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства. Об этом заявил президент Владимир Путин на Евразийском женском форуме, передаёт РИА Новости.

Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это подчас вызывает споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес, — цитирует его агентство.

Путин добавил, что не смотря на необходимость обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, он убеждён, что традиционные семейные ценности — важнейшая нравственная опора. Кроме того, в них залог успешного развития страны и в настоящем, и в будущем.

Ранее в ЕСПЧ назвали несправедливым отказ однополым парам в России в заключении брака и порекомендовали ввести юридическую процедуру, которая позволила бы узаконивать такие союзы. По мнению европейских судей, отказ в оформлении однополых отношений противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На требование ЕСПЧ ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что искать компромисс в вопросе регистрации однополых браков не имеет смысла, поскольку в Конституции есть однозначная формулировка на этот счёт.