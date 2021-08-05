Путин назвал причину лесных пожаров и паводков в стране

Пожары и наводнения в России связаны с изменением климата. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране, — заявил глава государства.

Он добавил, что в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растёт в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении». Это создаёт дополнительные риски, поскольку значительная часть территории — примерно 65% — находится на Крайнем Севере. При этом города и инфраструктура там создавались на «вечной мерзлоте».

В связи с этим Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты. Доклад о подготовке документа должен представить министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что через 30 лет в стране могут настолько сильно измениться погодные условия, что волны тепла и экстремальные температуры могут стать нормой. Возможные изменения в температуре заденут вечную мерзлоту. Начнутся прорывы нефтепроводов и газопроводов, проседание грунта, разрушение дорог и множество других негативных последствий, которые обойдутся бюджету в триллионы рублей.