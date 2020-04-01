Путин назвал главную составляющую внутренней уверенности

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Почти на четверть снизилось количество квартирных краж в Москве на фоне введения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления охраны порядка МВД РФ Станислав Наумов.

Что касается квартирных краж, то здесь отмечается снижение. В Москве их количество за время введения режимных мероприятий снизилось почти на четверть по сравнению с обычными условиями, — сказал представитель ведомства...