Путин назвал главную составляющую внутренней уверенности

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением. Он назвал хлеб главной составляющей, которая позволяет человеку обрести уверенность в завтрашнем дне.
Когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же, как практически и все другие страны мира, — сказал Путин.
NEWS.ru ранее писал, что российский лидер призвал приравнять нарушение карантина к преступной халатности. По его словам, изоляционный режим соблюдается далеко не в каждом регионе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен