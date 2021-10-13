Путин назвал бредом обвинения России в краже формулы вакцины у Англии

Президент России Владимир Путин назвал бредом и чушью раздающиеся на Западе заявления о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса для производства препарата «Спутник V». Об этом он заявил, выступая на «Российской энергетической неделе».

Чушь полная! Это бред! Сапоги всмятку! Вы знаете, по-другому и сказать не могу, — заявил он на полях форума.

По мнению главы государства, такие обвинения выносятся по политическим соображения.

Я думаю, что такие ложные обвинения подбрасывают люди, далёкие от политики, а формулируются — в целях конкурентной борьбы, — резюмировал он.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что один из российских шпионов украл формулу препарата от коронaвирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии она была использована для создания российской вакцины «Спутник V».

После публикации официального заявления Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) британcкие тaблоиды признали публикации ложными.