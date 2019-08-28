Президент Владимир Путин наградил медалями девять человек, проявивших решительность и смелость при спасении пострадавших от наводнения в Иркутской области. Глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно документу,
Пятерых человек глава государства
В конце июня наводнение затронуло 10 районов Иркутской области. Были подтоплены дома в 109 населённых пунктах, в которых проживает 42,76 тысячи человек. В конце июля регшион пережил вторую волну стихии, которая коснулась почти 2000 домов с 5424 жителями в 58 поселениях.
Как писал News.ru, ранее Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области. Речь идёт о территориях, прилегающих к рекам Ия, Азей и Тулунчик в границах города Тулуна, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинска.
В границах зон затопления нельзя размещать новые населённые пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты.