https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Владимир Путин наградил медалями девять человек, проявивших решительность и смелость при спасении пострадавших от наводнения в Иркутской области. Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Путин наградил девятерых человек медалью «За спасение погибавших».

Пятерых человек глава государства распорядился поощрить за активное участие в ликвидации последствий наводнения, в том числе учеников школ в городе Тулуне.

В конце июня наводнение затронуло 10 районов Иркутской области. Были подтоплены дома в 109 населённых пунктах, в которых проживает 42,76 тысячи человек. В конце июля регшион пережил вторую волну стихии, которая коснулась почти 2000 домов с 5424 жителями в 58 поселениях.

Как писал News.ru, ранее Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области. Речь идёт о территориях, прилегающих к рекам Ия, Азей и Тулунчик в границах города Тулуна, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинска.

В границах зон затопления нельзя размещать новые населённые пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты.