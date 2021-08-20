Путин: лимит на революции Россия исчерпала

Президент России Владимир Путин заявил, что революционных потрясений страна больше не хочет. Об этом он сказал на встрече в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Мы сделаем всё для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в 20-м веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства, — сказал президент России.

Он также высказался по поводу происходящего в Афганистане. Путин считает, что нужно прекратить навязывание сторонних ценностей извне, а также перестать строить демократии в других государствах.

На требование Ангелы Меркель освободить оппозиционера Алексея Навального президент России ответил, что тот осуждён не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения». При этом он заявил, что борьба с коррупцией важна, но не должна быть инструментом политической борьбы. По его словам, российские власти уделяют больше внимание борьбе с коррупцией.