Путин лично откроет движение по ЦКАД

Президент России Владимир Путин 8 июля примет участие в церемонии открытия движения по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства в четверг посетит центральный пункт управления трассой и оттуда запустит заключительный участок дороги, открыв на нём движение. В пресс-службе отметили, что эта трасса проходит в 50 км от МКАД и объединяет 13 федеральных трасс.

В феврале ограничение на передвижение по МКАД транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн продлили. Это было сделано для снижения трафика на трассе и повышения её безопасности.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение властей столицы об ограничении движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) будет носить постоянный характер. Ограничения, введённые в феврале, себя оправдали.