Власти продлили ограничение на проезд большегрузов по МКАД

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Ограничение на передвижение по МКАД транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн продлено до особого распоряжения.

Сейчас большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108, — сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Согласно данным ведомства, перевод автомобилей на другие трассы помог повысить скорость движения и безопасность на дорогах. На протяжении двух дней на МКАД не фиксировалось ни одного ДТП с грузовиками. Такой результат был достигнут впервые за долгое время.

Также удалось вдвое уменьшить интенсивность движения грузовиков — с 49 до 37%. При этом скорость движения увеличилась на 11%. Кроме того, ограничения не вызвали проблем с доставкой грузов, так как они не касаются автомобилей с пропусками.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы ЦОДД и начальник ситуационного центра Александр Евсин заявил, что столичным властям следует запретить въезд грузовиков в город в снегопады. По его словам, буксующие в снегу фуры мешают уборке снега. В результате «рождается порочный круг», так как большегрузы блокируют дороги, коммунальные службы не могут убрать снег, а новый снег увеличивает число застрявших фур.