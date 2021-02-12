В ЦОДД предложили запретить въезд фур в Москву в снегопады

https://static.news.ru/photo/7463af80-6ec9-11eb-82c0-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Причиной большинства проблем в дорожном движении Москвы стали фуры, которые забуксовали на подъёме, рассказал замглавы ЦОДД и начальник ситуационного центра Александр Евсин. По его словам, городским властям следует запретить въезд грузовиков в город «в такие дни».

95% дорожных проблем во время снегопада обусловлены только и исключительно забуксовавшими на подъёмах фурами. Коммунальщики вели уборку важнейших дорог и магистралей. Но когда идёт такой снег, нельзя в любой момент времени иметь чистую дорогу, — написал он в Telegram.

По его словам, буксующие в снегу фуры мешают уборке снега. В результате «рождается порочный круг», так как большегрузы блокируют дороги, коммунальные службы не могут убрать снег, а новый снег увеличивает число застрявших фур.

Всем было бы лучше, если бы фуры в этот день не выехали на дорогу. Считаю, что государственные власти не просто могут, а должны ограничивать движение фур в такие дни! Лучше никуда не поехать, чем поехать, застрять самому и создать проблемы для всех. Необходимо делать выводы на будущее, — подчеркнул он.

Евсин отметил, что по состоянию на 14:52 14 февраля дорожный патруль ЦОДД отбуксировал 976 застрявших транспортных средств, 928 из них были тяжёлые грузовики.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.